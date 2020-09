Gerente do tráfico é preso em São Pedro da Aldeia

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25º Batalhão (Cabo Frio) realizaram mais uma ação de combate ao tráfico de drogas ontem (10) e apreenderam um homem apontado como gerente do tráfico do Morro do Milagre, em São Pedro da Aldeia. Os agentes se depararam com criminosos no interior da comunidade e além da captura do acusado, apreenderam uma pistola com 49 munições, 79 pinos de cocaína, 15 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor e o valor de R$ 69 em espécie.