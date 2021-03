‘Gerente do tráfico’ é preso durante churrasco em São Gonçalo

Vítor d’Avila

A polícia prendeu, na noite de sábado (13), um homem apontado como gerente da boca de fumo da comunidade 5M, na região da Riodades, bairro Fonseca, Zona Norte de Niterói. O acusado foi localizado durante um churrasco na casa de familiares, em São Gonçalo.

A ação foi coordenada por agentes da 73° DP (Neves) com apoio do 4° Departamento de Polícia de Área (DPA). Segundo a distrital, após trabalho de monitoramento, ele foi encontrado em uma casa, na Rua Dr. March, bairro Tenente Jardim, local que ele costuma frequentar.

Os agentes deram voz de prisão no momento em que ele estava comemorando o aniversário de um primo. O acusado foi abordado na calçada do lado de fora da casa, numa ação considerada rápida, e, embora tenha demonstrado surpresa, não resistiu à prisão.

Ele foi conduzido à 73° DP para formalização do cumprimento do mandado de prisão preventiva, que estava em aberto desde dezembro de 2020. De acordo com a distrital, as investigações prosseguem a fim de identificar outros membros da organização criminosa.