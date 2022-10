Geraldo Azevedo confirma participação no aniversário de Cabo Frio

Cabo Frio vai comemorar 407 anos no próximo 15 de novembro em um palco montado na Praia do Forte e já tem confirmado a primeira atração: trata-se do cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo. A apresentação vai fazer parte de uma extensa programação de aniversário da cidade, que terá atrações musicais, eventos comemorativos e inaugurações.

“Estamos trabalhando para fazer uma grande festa tanto para a população do primeiro distrito, como para a população de Tamoios. Queremos que esse evento marque um momento de muitas coisas boas que estão acontecendo e ainda vão acontecer na cidade”, destacou o secretário adjunto de Comunicação, Marcos Azevedo, que fez questão de explicar que outras grandes atrações musicais serão anunciadas, dentro de uma programação festiva, que contará com shows em todo o município.

Como em outros eventos realizados pela Prefeitura, além de grandes nomes da música brasileira, os talentos locais também terão vez nas comemorações.

Um dos que dispensa apresentações é o pernambucano Geraldo Azevedo, que ganhou projeção nacional a partir da segunda metade dos anos 1970, por causa de suas composições e das parcerias com outros grandes nomes da música nordestina e brasileira, como Zé Ramalho e Alceu Valença.

A união com os colegas e com a cantora Elba Ramalho resultou no álbum O Grande Encontro, sucesso de crítica e de público. Geraldo é conhecido como o intérprete de grandes canções da Música Popular Brasileira, como Táxi Lunar, Dia Branco e Dona da Minha Cabeça.