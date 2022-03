LAM: Gente Demais!

Não gosto de usar ponto de exclamação em títulos. Aliás, essa é a primeira vez por motivos de força maior.



No fim de semana passado, Carnaval meia bomba, Niterói e Rio tiveram suas praias invadidas por milhões

de pessoas (literalmente falando), exercendo o direito de ir e vir para onde quiserem, praias inclusive.



Não houve um congestionamento. O que se viu foi um colapso total no sistema de transportes que não suportou a sobrecarga inclemente de carros, motos, vans, ônibus, caminhos, todos superlotados de banhistas ávidos por um mergulho.



A superpopulação que engoliu as praias niteroienses e cariocas mostrou, à luz (fervente) do dia uma verdade que

muita gente finge não ver. Há gente demais na região metropolitana do Rio…e de São Paulo, de Belo Horizonte, de…



Não só para ir à praia. Há gente demais superlotando hospitais, que por mais que os programas eleitoreiros

tentem expandir, não acompanham a explosão demográfica. Gente demais nas escolas, construídas (e muitas superfaturadas) aos milhares todos os anos. Gente demais nos transportes, querendo emprego, comida, remédios,

vacinas. Gente demais! Gente demais! Gente demais!

A solução seria a adoção de um programa de planejamento familiar sério que envolvesse o topo da pirâmide e os mais vulneráreis, via classe média, para estancar essa visível, palpável, insana explosão demográfica; locomotiva de todas as misérias.



No entanto, qualquer medida que envolva controle da natalidade, mesmo em nome da saúde social/ambiental, é

imediatamente abortada pelas facções infiltradas na política, nas religiões, nas milícias, no narcotráfico.

Essas facções são bilionárias porque têm um enorme poder de manipulação, muitas vezes em conluio com

agentes do estado. Os maus políticos trocam votos por títulos de propriedade em abismos, precipícios nesses

complexos de favelas e quando acontecem tragédias, como a de Petrópolis, jogam a culpa na fatalidade.

Mais: os mais perversos até gostam porque, decretado estado de calamidade pública, o dinheiro público jorra direto, sem necessidade de licitação, comprovação e engorda contas piratas em bancos desse grande mundo.

Planejamento familiar também gera ódio dos mercadores da fé, “religiosos” entre aspas que vendem a salvação eterna mediante dízimos e outros achaques. Esses déspotas são a reencarnação dos vendilhões do Templo de Jerusalém que Jesus expulsou, acusando-os de tornar o local sagrado numa cova de ladrões e corruptos disfarçados de mercadores.



No Evangelho de João, Jesus se refere ao Templo como “casa de meu Pai”, clamando para si assim o título

de Filho de Deus. Este é o único relato de Jesus utilizando-se de força física nos evangelhos. A narrativa ocorre perto do final dos evangelhos sinóticos (em Marcos 11:15-19; Mateus 21:12-17 e Lucas 19:45-48).



Gente demais! Criada e alimentada produzida por maus políticos, maus religiosos, pelo poder crescente das milícias,

cultuadas por várias autoridades que mandam e desmandam nisso aqui. Soma-se a isso o narcotráfico, hoje “globalizado”, com raízes cada vez mais profundas no México, Colômbia, Bolívia, que usam as comunidades (ou favelas) como franquias e, também, entrepostos “de transição” de drogas, armas.



As praias são apenas um grão de metanfetamina no deserto que vai continuar crescendo. Um direito de todos. Solução? Interessante o que a cidade de Bombinhas, norte de Santa Catarina fez.

