‘GB do Catarina’, um dos criminosos mais procurados de São Gonçalo, é preso

Um dos criminosos mais procurados da cidade de São Gonçalo Está preso. O traficante conhecido como “GB do Catarina” foi preso, nesta terça-feira (15), em um acesso á Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), altura de Guaxindiba. Segundo a polícia, o acusado possui uma extensa ficha criminal.

A ação foi coordenada por policiais militares das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). De acordo com a equipe, os agentes estranharam a movimentação de um carro, modelo Fiat toro, que passou em alta velocidade pelo Jardim Catarina. A viatura iniciou a perseguição e conseguiu fazer a abordagem na altura de Guaxindiba.

Segundo os policiais, dentro do carro havia quatro ocupantes. Além de “GB”, três mulheres estavam no veículo. A princípio, elas não possuem envolvimento com o crime. O suspeito foi abordado pelos agentes e se identificou, sem apresentar resistência.

Na sequência da ação, o suspeito foi conduzido à 73ª DP (Neves), onde sua identidade foi confirmada e os agentes descobriram a existência de um mandado de prisão em aberto. De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão foi emitido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo. Além disso, R$ 10 mil e celulares foram apreendidos.

Atualmente, ele chefiava o tráfico de drogas no Jardim Catarina – Foto: Arquivo/PMERJ

Após receber voz de prisão, “GB” foi conduzido à carceragem da distrital. Na sequência, ele será transferido ao sistema prisional. De acordo com a ficha criminal do suspeito, ele possui três anotações por crime de homicídio, outras cinco por tráfico de drogas e uma por crime de roubo.

Sucessor de Schumaker

Em 25 de abril de 2019, Schumaker Antonácio do Rosário, que por anos comandou o tráfico do Jardim Catarina, foi morto após um “racha” com seu ex-aliado, Thomas Jayson Gomes Vieira, o 2N. Schumaker chegou a ser considerado, à época, o criminoso mais procurado do Estado do Rio de Janeiro.

Desde então, criou-se uma “lacuna” na hierarquia do Comando Vermelho (CV) no Jardim Catarina. Nos últimos anos, “GB” vinha desempenhando essa função, por ser um dos homens de confiança de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, “cérebro” da facção criminosa em São Gonçalo.