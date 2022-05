“Gatos” levam três para a prisão em Niterói

A operação Energia Legal, realizada pela Enel Distribuição Rio em parceria com a Polícia Civil, na última semana, em Niterói, registrou 407 irregularidades na medição de estabelecimentos residenciais e comerciais. A ação que tinha como principal objetivo identificar ligações de energia elétrica irregulares, contou ainda com a abertura de cinco registros de ocorrências e três prisões.

A empresa também disponibilizou uma unidade móvel que ofertou vários serviços à comunidade, como segunda via de conta, troca de titularidade e parcelamentos de dívidas. Ao todo foram realizados 43 atendimentos comerciais.

Com objetivo de combater irregularidades e furtos, a operação realizou sua 24ª edição e, até o momento, já identificou furto de energia em 11.149 clientes, sendo 10.288 residências e 861 comércios nas 18 cidades por onde passou desde o fim de 2019.

De acordo com o responsável por Operações de Perdas da Enel Rio, Ricardo Lima, a parceria entre a Enel e a Polícia Civil nos ajudou a combater o furto de energia e a gerar benefícios para a companhia, quanto à população.

“O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa, em conjunto com a Polícia Civil, gera resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, assim como os bons resultados operacionais, geram benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes”, afirmou Ricardo Lima.

A Enel informa que caso os clientes saibam de irregularidades ou furto de energia, podem denunciar de forma anônima por meio da internet, pelo aplicativo Enel Rio ou pelo telefone 0800 280 0120.