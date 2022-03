‘Gatonet na RO’: Sócios de empresa clandestina serão indiciados

Após a operação realizada na última quarta-feira (24), a Polícia Civil decidiu indiciar duas pessoas por exploração de internet clandestina no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (2) pelo delegado Fábio Barucke, titular da 81ª DP (Itaipu), responsável pela investigação.

De acordo com Barucke, os suspeitos, apontados como sócios da empresa, irão responder por desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação e podem pegar até quatro anos de prisão. Contudo, antes de um eventual pedido de prisão, eles ainda serão chamados a prestar depoimento na sede da distrital.

Ainda segundo o delegado, após a operação ficou comprovado que a empresa clandestina não possui autorização da Enel, para funcionar, furtava energia elétrica além de usar equipamentos de prestadoras credenciadas. O delegado também confirmou que o sinal da prestadora clandestina foi cortado.

“Vamos indiciar os sócios da empresa de internet que não tem autorização da Enel [para funcionar], e encaminhar para a Justiça. Ainda iremos avaliar a possibilidade de pedido de prisão, mas antes ainda faremos diligências, identificar possíveis outros sócios e ouvi-los”, explicou o Barucke.

Agentes fizeram operação na semana passada – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

Por fim, o delegado revelou que há indícios de ligação da empresa com o traficante João Carlos Diano Marques, o “João Coroa”, que está preso por tráfico de drogas desde o ano de 2012. Mesmo na cadeia, o criminoso ainda coordena as ações da organização criminosa no Engenho do Mato, segundo a polícia.

Operação

Ao longo dos últimos meses, a exploração de internet e telefonia clandestina tem se tornado uma das atividades mais lucrativas para o tráfico de drogas na Região Oceânica de Niterói, principalmente no Engenho do Mato. Na última quinta-feira, a Polícia Civil realizou operação a fim de identificar uma empresa, ligada ao crime organizado, que estaria atuando na região.

No local, em um poste, as equipes flagraram materiais furtados da Oi, que é credenciada, sendo utilizados pela empresa clandestina. Além disso, a energia elétrica que abastecia os equipamentos era furtada, caracterizando o crime. Além disso, equipes da Polícia Civil e da Enel flagraram um lava-jato e um bar furtando energia elétrica. Dois homens, responsáveis pelo estabelecimento, foram presos em flagrante.

Histórico de intimidações

No final do ano passado, prestadoras credenciadas denunciaram que seus funcionários estariam sendo alvo de intimidações por parte de bandidos que atuam no “gatonet”. A ordem para cortar os cabos das operadoras de internet e a forte intimidação a técnicos no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói está partindo de dentro da cadeia, a mando de João Coroa, segundo aponta a Polícia Civil.