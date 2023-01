“Gato” de água é encontrado em famoso motel do Rio

Inspeção da concessionária Águas do Rio identificou ligações irregulares na rede de água



Gato na cama.



Um famoso motel da Zona Norte da cidade do Rio foi flagrado em posição irregular pela equipe técnica da Águas do Rio. Foi detectado ali um “gato” de água no primeiro estabelecimento a ser fiscalizado pela operação “Acabou o amor”, que a concessionária iniciou na última quinta-feira (26/1), e levará para as 27 cidades que fazem parte de sua área de atuação. A fiscalização continua nesta sexta-feira.



“Por trás da operação, existe um trabalho de inteligência que analisa o histórico de consumo dos estabelecimentos. Com essas informações, os técnicos vistoriam os locais com indícios de irregularidade”, explica o coordenador de serviços Anderson Araújo.



A administração do famoso motel foi notificada e a ligação irregular encontrada no ramal do cliente foi retirada



“O que chama atenção nesse tipo de operação é o perfil do consumidor. São estabelecimentos comerciais que podem pagar pela água que utilizam, mas que desviam a medição ou recorrem a artifícios ilegais para não registrarem o consumo e, consequentemente, pagarem menos na fatura”, ressalta a gerente comercial da concessionária Mariana Rahba.



Quando um imóvel faz uso irregular de água tratada está lesando não apenas a concessionária, que presta o serviço de distribuição, mas compromete todo o sistema de abastecimento de sua região, além de sua expansão, que é financiada pelo pagamento das contas. O projeto de fiscalização da companhia visa identificar os desvios feitos na tubulação formal (os chamados gatos), mas também o uso de poços e carros pipas irregulares.