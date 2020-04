Gás mais barato a partir de maio, no Rio

A partir do dia 1º de maio o Rio de Janeiro terá tarifas de gás natural mais baixas. A medida, aprovada pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), foi possível graças à queda do custo de aquisição do insumo fornecido pela Petrobras. Na Região Metropolitana, atendida pela CEG, a redução média será de 2,5% para o segmento residencial; 3,2% para o comercial; 5,3% a 7% para o industrial e 7,7% para GNV. Os novos percentuais foram publicados no Diário Oficial desta segunda-feira (13/04).



“O mundo passa por uma grave crise dos preços dos produtos derivados do petróleo e, com isso, o Tesouro do Estado já está perdendo muita receita. A medida vai nos ajudar a investir nas melhorias que o Rio de Janeiro tanto precisa. O trabalho da nossa equipe de Desenvolvimento Econômico foi no sentido de possibilitar a revisão desses preços e passá-los para o consumidor final. A intenção foi diminuir os custos para os cidadãos e também para as empresas que geram empregos”, afirmou o governador Wilson Witzel (PSC).



No interior do estado, atendido pela Ceg Rio, os percentuais médios de redução serão de 3,6% para o segmento residencial; 5,4% para o comercial; 6,5% a 8,5% para o industrial; e 8,8% para GNV.



“Esse é mais um fator que contribuirá para atravessarmos esse período de dificuldades. A medida beneficia todos os segmentos de consumo, do residencial ao industrial”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Lucas Tristão.