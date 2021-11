Gás de cozinha fica isento de ICMS no Estado do Rio

Entrou em vigor na quarta-feira (3) a Lei estadual 9.445/21, que concede isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na venda de botijão de gás doméstico de 13 kg, após publicação no Diário Oficial do Poder Executivo. A implementação do benefício, no entanto, está condicionada a realização de convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Compete ao Confaz promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do imposto sobre circulação de mercadorias ou prestação de serviços.

A iniciativa nasceu no parlamento estadual. O projeto leva a assinatura de diversos deputados fluminenses e um dos principais argumentos apontados, em sua justificativa, é o preço do botijão, cujo valor supera R$ 100. “É um absurdo para quem ganha um salário mínimo, que tem tido dificuldade até para comprar comida. Gás de cozinha é uma necessidade básica. É também uma forma de evitar que mais pessoas sofram acidentes ao tentar cozinhar com álcool” – diz Rosenverg Reis, um dos autores.

O governo do estado ainda poderá regulamentar a Lei no que lhe couber, o que não inviabiliza a vigência da Lei.