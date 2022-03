Garotinho diz que sofreu perseguição ao denunciar poderosos

Em entrevista a um canal de televisão o ex-governador do Rio Anthony Garotinho disse que decidiu se candidatar ao governo do estado pelo União Brasil devido ao “vazio político no Rio de Janeiro”, que, segundo ele, começou na gestão de Sérgio Cabral.

“Venho algum tempo sofrendo a pressão de bases partidárias, de companheiros de vida política para me colocar como candiadato. Eu não pretendia me candidatar. Meu desejo era ser candidato a deputado federal, mas em função do vazio político do Rio de Janeiro, várias forças políticas, lideranças expressivas e que vão migrar para o União Brasil, entenderam que é o momento de ter uma pessoa com a experiência como governador, deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. Uma pessoa experiente para tirar o Rio de Janeiro dessa situação que está”, comentou.

Questionado sobre a disputa judicial para tornar-se elegível, Garotinho diz ter sofrido “perseguição”. “O autor das denúncias contra o Sérgio Cabral que se apropriou do estado para enriquecimento ilícito e fui eu quem denunciei isso. Na cabeça do eleitor, sabe perfeitamente em quem foi que levou até Procuradoria Geral da República essas denúncias. Ele há de compreender que é bem diferente do caso em relação a mim. Foi vingança por eu ter denunciado pessoas poderosas aqui no estado”, relatou.

Sobre os empregos no estado, segundo ele, é preciso fomentar o turismo, o polo industrial, automotivo e de energia. E afirmou que o Rio de Janeiro caminha para um novo tempo. ” A partir da gestão de Sérgio Cabral, o Rio de Janeiro foi governado à “base do improviso. É preciso retomar o planejamento das cadeias produtivas. Uma que recebeu muita atenção no meu governo foi a questão dos estaleiros. O Rio de Janeiro chegou a ter quase 100 mil empregos na indústria naval e hoje não tem nem 3 mil. Quando assumi, o estado não produzia um automóvel e hoje só perde para o polo industrial em São Paulo e vamos continuar incentivando esses setores”, disse.

Perguntado sobre violência no estado, Anthony Garotinho diz que “tudo o que resta de segurança pública foi criado em sua gestão”. Para ele, é preciso discutir segurança pública em três pontos: prevenção, modernização do aparato policial e repressão qualificada.

Sobre as eleições presidenciais, Garotinho diz que “é pouco resumir o Brasil entre Lula e Bolsonaro”. E diz que o povo brasileiro busca outra alternativa.

Garotinho lançou sua pré-candidatura ao governo do Rio na última quinta-feira. Ele pediu para que seu nome seja colocado nas pesquisas a partir de agora e diz “vamos deixar que o povo opine“. Sua candidatura pode tirar votos do atual governador Cláudio Castro (PL), ao tirar votos evangélicos e do Norte Fluminense que caminhariam naturalmente para Castro.