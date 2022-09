Garotinho desiste de concorrer após TRE barrar sua candidatura

Nesta segunda-feira (12), o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (União Brasil) desistiu de concorrer ao cargo de deputado federal. Na última quinta-feira (8), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou o registro da candidatura do político.

Garotinho foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 2018, por participação em um esquema de desvio de R$ 234,4 milhões da Secretaria de Saúde do Estado, entre 2005 e 2006. Na ocasião, ele também perdeu os direitos políticos por 8 anos, por acusação de improbidade administrativa. No entanto, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, restaurou os direitos políticos do radialista em julho.

No mesmo mês, desembargadores referendaram sentença por compra de votos no município de Campos dos Goytacazes (RJ). Na ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou à defesa de Garotinho estender a ele os efeitos de uma liminar que anulou a condenação de um vereador que foi preso na mesma operação no Rio de Janeiro.

Na decisão, a Corte reiterou a decisão de Lewandowski, de forma unânime. O relator do caso, desembargador Luiz Paulo Araújo, afirmou que é “iniludível” a hipótese de inelegibilidade do ex-governador.

“São dois argumentos, cada um por si só suficientes. Tem a condenação (mantida no STF pelo ministro Ricardo Lewandowski), que é a primeira hipótese, e tem a improbidade (administrativa), que é a segunda hipótese. Duas hipóteses suficiente que levam à inelegibilidade do candidato. Por isso, estou votando pela procedência do pedido de impugnação e pelo indeferimento do registro de candidatura”, declarou.