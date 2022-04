Garis voltam a trabalhar, Comlurb trabalha para regularizar os serviços pendentes

Após mais de 10 dias de greve, a Comlurb informa que os garis estão voltando gradualmente às suas funções nesta sexta-feira (08), de acordo com seus turnos de trabalho. Eventuais atrasos de serviços serão normalizados ao longo dos próximos dias. O anúncio da volta dos funcionários mostra uma decisão coerente em favor da categoria e da cidade. A Companhia aguarda o aceite dos termos da proposta apresentada ao Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do Município para comunicar o resultado ao Tribunal Regional do Trabalho.

Durante a audiência de quinta-feira, a Comlurb reafirmou o compromisso de pagar 6% de reajuste salarial à categoria, retroativo a março, mais 2% em agosto e um terceiro percentual de aumento a ser aferido após a negociação dos demais servidores municipais, no segundo semestre.

A Comlurb também elevou o aumento do vale refeição ou alimentação para 6% e aceitou compensar cinco dos 11 dias de paralisação. Além disso, estão garantidos: até dois salários extras a título de Acordo de Resultados aos funcionários; conclusão do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS); e 20% de insalubridade para Agentes de Preparo de Alimentos (APAs). A data-base da Comlurb passa a ser em novembro, junto com todo o funcionalismo municipal. A Comlurb reitera o apelo para que a população colabore, respeitando os dias e horários de coleta.