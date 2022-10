Garis da Comlurb auxiliam no transporte das urnas eletrônicas

Assim como fez no primeiro turno e a pedido da Justiça Eleitoral, a Comlurb volta a disponibilizar garis para auxiliar no transporte e colocação das urnas eletrônicas nas 46 Zonas Eleitorais da Cidade do Rio de Janeiro, no sábado (29/10), véspera do segundo turno do pleito. O trabalho é feito com base em termo de cooperação assinado com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para as Eleições de 2022.

As equipes também farão o recolhimento das urnas eletrônicas depois de encerrada a votação no domingo (30/10). Todos os garis que vão participar desse trabalho assistiram a um vídeo-treinamento com informações e orientações sobre a forma adequada de transportar as urnas eletrônicas. Todo o serviço é realizado sob orientação de técnicos da Justiça Eleitoral e agentes da Polícia Militar.