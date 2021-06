Garis acham sacola com dinheiro e devolvem ao dono

Exemplo de caráter e honestidade. Garis devolveram, a um comerciante, R$ 1,6 mil, que ele havia deixado pendurado em uma sacola, no portão da casa da mãe, enquanto lavava o carro. Os profissionais de limpeza, que faziam a coleta do lixo, no último sábado (29), encontraram o dinheiro, não apenas guardaram como o entregou para o verdadeiro dono.

O empresário Alair Pontes, do ramo de gás de cozinha, havia recebido o valor após fazer uma entrega. Ao chegar na casa da mãe, ele deixou o dinheiro, que estava na sacola, pendurado no portão. Entretanto, após um tempo, ele entrou em casa e se esqueceu. No mesmo período, a coleta de lixo passou pelo local. Cabe ressaltar que em Itaperuna, onde aconteceu o fato, é comum que os moradores deixem sacolas de lixo penduradas em portões.

Após o caminhão passar, Alair se lembrou do dinheiro e tentou correr atrás do caminhão de lixo. Para sua sorte, o gari Edson Rocha achou a sacola, percebeu que havia dinheiro e guardou debaixo do bando da cabine do caminhão. Segundo os profissionais, lá costumam ser guardados itens de valor que são encontrados durante o trabalho de coleta do lixo.

Ainda desesperado, Alair foi, acompanhado de um funcionário em uma moto, em busca do caminhão e conseguiu encontrar. Os profissionais entregaram o dinheiro ao verdadeiro dono. O empresário agradeceu muito aos garis, já que os valores seriam usados para pagar dívidas. Nessa segunda-feira (31), Alair presenteou os garis com kits de gás de cozinha, em forma de agradecimento.