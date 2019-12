Gari será um dos representantes de Niterói na São Silvestre

Imagina acordar todos os dias às 4h da manhã, correr quase 20 quilômetros e ir trabalhar? Essa é a rotina do “gari corredor” Juscelino da Silva, mais conhecido pelos grupos de corrida de rua de Niterói como Buscapé. Juscelino é famoso pela sua rotina dupla: ainda de madrugada começa os treinos para as maratonas! Sai do Largo da Batalha, em Pendotiba, onde mora, corre até a Niterói-Manilha e vai para a Clin, no bairro de São Lourenço. Depois desse trajeto de quase 20 quilômetros, antes das 7h, já começa o árduo serviço de limpar as ruas de Niterói. Um dos sonhos do “Buscapé” era correr a tradicional São Silvestre, que acontece no último dia do ano, em São Paulo.

O sonho, agora, vai virar realidade. Em conjunto, funcionários e diretores da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) vão realizar o desejo do maratonista. Ele embarca neste domingo para a capital paulista, graças a uma “vaquinha” feita pelos colegas da companhia.

“Nem acreditei! E ainda ganhei um tênis novo de corrida”, comentou Juscelino todo orgulhoso.

O gari, que aos 58 anos não aparenta a idade que tem, mede menos de 1,60, é magro e ágil. Diz que tentou praticar outro esporte, o futebol, mas que não levava muito jeito. Partiu para a corrida e nunca mais parou.

“Correr me faz bem, não me machuco! Digo sempre que comecei a correr tem tanto tempo que nem lembro quando foi”, finalizou o gari, muito tímido.