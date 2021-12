Gari eletrocutado em rua de Niterói morre depois de ficar mais de um mês internado

Alcenir da Silva Marins, de 29 anos, que teve 80% do corpo queimado após ter sido eletrocutado durante serviço, morreu após ficar mais de um mês internado. Ele foi eletrocutado no dia 14 de novembro quando fazia um serviço para a Clin (Companhia de Limpeza de Niterói). Alcenir passou por uma cirurgia na traqueia na quarta-feira, 17 de novembro. Ele estava internado em estado grave em um hospital particular de São Gonçalo.

A CLIN, por meio da sua direção e colaboradores, lamentou a morte do funcionário e disse que continuará prestando todo o suporte à família.

O choque ocorreu na Rua Padre Anchieta, ao lado do Sesc, no bairro São Domingos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h05 de domingo (14). Segundo nota, a concessionária de energia elétrica disse que o gari recebeu uma descarga elétrica ao encostar acidentalmente na rede de média tensão da distribuidora com uma barra de ferro, na tentativa de desobstruir resíduos do duto.

A concessionária ressalta que a rede elétrica do local onde o acidente ocorreu encontra-se dentro dos padrões de segurança e lamenta o ocorrido.

A empresa de limpeza urbana afirmou ainda que o funcionário encontrava-se com todos os equipamentos de proteção necessários e tem curso de técnicas de rapel oferecido pela empresa.