Ganso participa de festa de Natal do Craque do Amanhã em São Gonçalo

Sorrisos, alegria e muita gritaria da garotada, fizeram parte da recepção ao jogador de futebol Paulo Henrique Ganso, que chegou de surpresa na festa de Natal do Projeto Socioesportivo Craque do Amanhã, em Neves, São Gonçalo.

O dia pra lá de especial para as 200 crianças assistidas pela filial do projeto, que funciona dentro do Colégio Municipal Ernani Faria, contou com uma manhã de diversão com pula pula, futebol de sabão, touro mecânico e muitos outros brinquedos.

Padrinho do projeto deste seu lançamento, em 2012, o meia do Fluminense ainda se surpreende com o carinho das crianças. Distribuindo autógrafos, medalhas, sorrisos e tirando selfies, ele conversou com os alunos, deu conselhos sobre estudos e, claro, futebol.

“É um sentimento único poder ajudar a molecada. Dar oportunidades para a vidas deles não tem preço, isso que é o mais importante. Eles não podem deixar de estudar e alimentar o sonho deles. Se dedicar bastante em qualquer profissão que seja”, conta Ganso.

Na quinta-feira(16), será a vez da festa acontecer na unidade Arsenal, que receberá um jogador de outro time carioca.

O Craque do Amanhã é um projeto educacional e socioesportivo, que por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, utiliza o futebol como fio condutor para o desenvolvimento integral, físico, psicológico e social de jovens entre 8 e 17 anos de idade. Com duas unidades nos bairros Neves e Arsenal, em São Gonçalo, o projeto atende 400 crianças, beneficiando cerca de 2000 pessoas, já que seus familiares também são assistidos pelas equipes psicossociais.

A finalidade do projeto é criar oportunidades para que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, matriculados em escolas da rede pública de ensino, possam desenvolver habilidades esportivas, aliadas a uma formação humana integrada a valores educacionais, através de acompanhamento psicossocial, de estímulo à educação formal e de capacitação profissionalizante extracurricular. O projeto atua em três pilares da sociedade: família, escola e esporte.

O Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e tem como financiadores as empresas: Enel, B3, BB Seguros, Atacadão, White Martins, Brasilcap e State Grid.