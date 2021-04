Ganhador que esqueceu de receber prêmio da Mega da Virada aparece

O Procon-SP divulgou que um consumidor procurou o órgão dizendo ser o apostador que acertou os números da Mega da Virada de 2020.O sorteio foi no dia 31 e uma pessoa ganhou sozinha os R$ 162,6 milhões mas perdeu o prazo de 90 dias para retirar o prêmio. O Procon-SP notificará a Caixa Econômica Federal para que a empresa confirme a identidade do apostador.

Após a Caixa anunciar que o prazo para a retirada do prêmio tinha expirado o valor seria destinado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação. O ganhador ou ganhadora é de São Paulo e fez uma aposta pela internet. Por ter sido uma aposta eletrônica a Caixa tem como identificar de onde partiu a jogada, mas o prazo venceu. Mesmo assim o Procon-SP explica que o prêmio deve ser pago.

Os números sorteados na Mega da Virada 2020 em dezembro último foram: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 e 42. Segundo a Caixa, somente em 2020, R$ 311,9 milhões em prêmios não foram resgatados. Os valores levam em conta todas as modalidades e faixas de premiação como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca, que não foram retiradas no prazo.