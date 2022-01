Gangue usava menores para furtar farmácias no Centro de Niterói

Duas mulheres que faziam parte de uma gangue suspeita de aliciar crianças para furtar estabelecimentos comerciais foram presas em flagrante, na noite desse sábado (29), no Centro de Niterói. Policiais da Operação Segurança Presente flagraram quatro menores de idade com o bando. Itens furtados foram recuperados.

De acordo com a polícia, agentes que estavam em patrulhamento pelo Centro foram informados que uma farmácia havia acabado de ser furtada na Rua Visconde do Uruguai, altura do número 384. Os agentes tiveram acesso às filmagens que flagraram o ato e saíram em busca do bando com as características observadas.

Na sequência da procura, os policiais flagraram um grupo de seis pessoas com uma mochila e uma sacola perto deles. Um dos jovens aafirmou que o material pertencia a sua mãe, de 36 anos. Os policiais aguardaram a chegada dela e, quando a mulher apareceu, afirmou aos agentes que os itens que estavam dentro das bolsas a pertenciam.

Contudo, os policiais notaram que os objetos eram semelhantes aos que tinham sido furtados na farmácia. Os menores de idade e a mulher foram conduzidos à 76ª DP (Niterói) para prestar maiores esclarecimentos. Durante revista à bolsa da mulher foi achado um estilete.

Ainda na distrital, os policiais concluíram que o grupo seria o mesmo que as câmeras flagraram furtando a farmácia. A mulher de 36 anos e uma comparsa, também maior de idade, foram autuadas e presas em flagrante por furto qualificado e corrupção de menores. Os menores de idade foram liberados após o Conselho Tutelar ser acionado. A 76ª DP registrou a ocorrência.