‘Gangue do Táxi’ furta lojas mas acaba nas mãos da polícia em Niterói

Cinco pessoas foram detidas, em flagrante, nessa quarta-feira (18), no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. De acordo com a polícia, quatro mulheres e um homem estavam furtante itens de uma série de lojas na região. Para locomoção, a quadrilha usava um carro caracterizado como táxi da cidade do Rio de Janeiro. A investigação apontou que os cinco são da capital.

A ação foi coordenada por agentes da operação Niterói Presente. Uma equipe que estava em patrulhamento na esquina da Rua Nóbrega com a Avenida Sete de Setembro afirmou ter visto e desconfiado do táxi. Ainda de acordo com os policiais, os ocupantes aparentaram nervosismo. Logo em seguida, os agentes fizeram a abordagem.

Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia – Foto: Divulgação

Segundo a equipe, nada de irregular foi encontrado, mas chamou a atenção a grande quantidade de roupas e utensílios domésticos que eles transportavam. Questionados, os membros da “Gangue do Táxi” admitiram que haviam furtado os produtos de duas grandes lojas de departamentos. Todo o material foi apreendido como prova do crime e, junto com os suspeitos, conduzidos à 76ª DP (Niterói).