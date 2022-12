Galvão Bueno se emociona em sua última transmissão em Copas do Mundo

O narrador Galvão Bueno fez neste domingo a última transmissão de Copa do Mundo na TV aberta da carreira. O narrador do tetra e do pentacampeonato mundial do Brasil comemorou o retorno da taça à América do Sul com título da Argentina no Catar. A seleção de Lionel Messi bateu a França nos pênaltis após empate por 3 a 3. Na despedida, o locutor se emocionou e falou sobre o carinho que recebe do público brasileiro.

“Meu maior agradecimento vai para vocês, brasileiros. Só estou hoje aqui emocionado porque acho que alguma coisa boa eu fiz, senão aqui não estaria” disse o emocionado Galvão.

Galvão Bueno narrou sua primeira Copa do Mundo em 1974, pela TV Gazeta. Depois narrou 1978, 1982 (Já pela TV Globo) e em 1986 como narrador reserva. Desde 1990 é o locutor titular das Copas do Mundo da Globo. Narrou os títulos Mundiais de 1994 e 2002 e o vice de 1998.

Galvão deve permanecer na Globo pelos próximos anos, mas ao que tudo indica, Luis Roberto será seu substituto como titular em jogos da seleção brasileira para os próximos anos e próximas Copas do Mundo também.