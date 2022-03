Galeria permanente ao ar livre expõe sobre a Viradouro

A primeira galeria permanente ao ar livre da cidade, com uma exposição de fotos com personagens da escola de samba Unidos do Viradouro foi inaugurada no último domingo (27). A nova galeria fica sob a marquise de prédios da Avenida Amaral Peixoto, no centro da cidade, aproveitando as pilastras do local.

As imagens da mostra “Carnaval, te amo. Na vida és tudo pra mim”, feitas pela fotógrafa Renata Xavier, mostram o rosto de artistas e componentes retratados na quadra da Viradouro, iluminados por luzes em vermelho e branco, as cores da escola.

“Quis mostrar os sorrisos que ficaram escondidos nestes dois anos de pandemia, para trazer de volta a alegria à região. Afinal, a Viradouro é a atual campeã do Carnaval. Ela leva a cultura de Niterói para o mundo e traz alegria para a cidade”, conta Renata, que também viu uma oportunidade de revitalizar a Avenida Amaral Peixoto. “A arte leva vida aos lugares”, diz.

São por enquanto 18 fotos, expostas em painéis nas colunas da marquise do quarteirão que começa na esquina da Rua Visconde de Sepetiba, em frente ao prédio número 507. Mas a ideia é acrescentar novas imagens a cada fim de semana, ampliando a exposição em direção à estação das barcas.

“Pela primeira vez temos uma exposição na rua em Niterói. Em plena Avenida Amaral Peixoto, as imagens homenageiam todos, todas e todes que lutam, vibram, cantam, dançam, sonham e constroem o Carnaval da Viradouro, sob o olhar sensível da brilhante fotógrafa Renata Xavier. A Cidade Sorriso está mais alegre e cheia de arte pela rua, como deve ser”, destaca o secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano.