Galeria de Arte La Salle apresenta exposição “Utopia dos afetos”

A Galeria La Salle, espaço cultural do Unilasalle-RJ, abre a temporada de exposições 2022 com o lançamento da mostra “Utopia dos afetos”, do artista Bê Sancho. “A memória e o afeto são portas para podermos sonhar e essa exposição fala sobre isso. Ela é baseada nas referências étnico-raciais, pois falo do meu lugar de artista e professor, que trabalha com jovens da Maré, do Morro do Estado. A partir da relação de afeto que estabeleço com eles eu construo uma narrativa”, explica Bê.

A mostra é composta por mais de 30 quadros óleo sobre tela em variadas dimensões, alguns contendo elementos como a chita, a juta, o grafite e até mesmo recortes de gibi. Há ainda dípticos, esculturas de papel e uma instalação no coração da Galeria La Salle. A infância e a negritude emergem do caminho cultural do Unilasalle-RJ a partir de muitas faces, e salta aos olhos as expressões que o artista consegue transpor. Há também espaço para as palavras. A poesia faz parte da narrativa de Bê Sancho, tanto a escrita por ele, quanto linhas outras. No quadro em que retrata a escritora Carolina Maria de Jesus, Bê faz questão de trazer as próprias palavras dela, retiradas de Quarto de Despejo.

Com uma trajetória de mais de 25 anos, Bê Sancho tem seu trabalho fortemente marcado por representações da cultura popular brasileira. Com influência cubista, os quadros do artista refletem luz e movimento, com a produção de vitalidade e dinamismo, que possui algo da universalidade do sentimento humano.

A exposição “Utopia dos afetos” estará aberta à visitação na Galeria La Salle até o dia 11 de abril, das 9h às 19h30min. As visitas de escolas poderão ser agendadas pelo telefone (21) 2199-6629 ou pelo e-mail do Núcleo de Arte e Cultura: cultura.uni@lasalle.org.br. A exposição também estará disponível no formato virtual pelo link: galeria.unilasalle.org A Unilasalle fica na Rua Gastão Gonçalves, 79.