´Galera Sangue bom` e ´Pegazzo Combat’ fazem campanha para doação de sangue no Hemorio

Nessa terça-feira (14), as 9 horas, no Dia Mundial do Doador de Sangue, o projeto social Galera Sangue Bom – RJ, junto com a Pegazzo Combat, vão fazer uma grande doação de sangue ao Hemorio.

“A nossa missão é chamar a atenção e incentivar que pessoas venham participar desse ato de amor ao próximo. Doar sangue é salvar vidas”, disse Allan Rebello da Pegazzo Combat e Fundador do Projeto Social Galera Sangue Bom – RJ.



De acordo com as orientações do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 estão aptas a doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas.

Já quem teve contato com casos positivos pode doar após sete dias do último contato, enquanto os assintomáticos com teste positivo podem fazer a doação após 10 dias da realização do teste. Aqueles que fizeram isolamento voluntário ou por determinação médica podem realizar a ação 10 dias após o término do isolamento.



Para fazer a doação, é necessário apresentar documento com foto, e os menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal do responsável. A coleta vai acontecer no dia 14/06 (terça-feira) no horário agendado das 09:00. O agendamento pode ser feito através do WhatsApp (21) 98041-5506.



Estoques



De acordo com parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doe regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores. Em todo país, são coletadas uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue por ano.



Somente em janeiro deste ano, por conta da pandemia, da epidemia de gripe e das fortes chuvas, o Hemorio registrou queda de mais de mil bolsas de sangue em relação ao mesmo período de 2021. A doação é fundamental para garantir suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde do estado do Rio.



Quem pode doar?



Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais.

Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.



Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doença de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias da aplicação (48h em caso de Coronavac).



Onde doar?





HEMORIO

Endereço: Rua Frei Caneca, 8 – Centro, Rio de Janeiro/RJ



Direções para o HEMORIO, a partir dos locais mais visitados em Centro, usando o transporte público.

As linhas abaixo têm rotas que passam perto de HEMORIO .



• Ônibus: 108 – TRO6, 111, 296, 327, 383, 770D, 775D, VAN M521

• Metrô: L1+L4, metrô L2

• Trem: ramal Belford Roxo, ramal Japeri