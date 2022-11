Galeão prevê retomada de quase 70% dos voos internacionais em janeiro

Os voos internacionais no Brasil tem apresentado bons resultados após o abrandamento da pandemia. Em setembro de 2022, o Aeroporto do Galeão registrou uma recuperação de 58% da malha aérea pré-pandemia.

De acordo com o RIOgaleão/Aeroflap em janeiro deste ano, a concessionária havia alcançado 34% e a expectativa para janeiro de 2023 é de que este número chegue a 68%, já que para a alta temporada o aeroporto contará com mais opções de voos e a retomada de rotas sazonais que estarão disponíveis até 2023.

Retornaram ao Aeroporto Internacional Tom Jobim a rota Rio-Nova Iorque com a American Airlines, com três operações semanais, com chegadas e partidas sempre aos domingos, às terças e sextas. Ainda para o mercado americano, o RIOgaleão contará com voos da Delta Air Lines para Atlanta, Estados Unidos, com início para o dia 18 de dezembro.

A companhia aérea Emirates retomou os voos de Dubai, nos Emirados Árabes, e para Buenos Aires, na Argentina tem quatro voos semanais.

Para os viajantes apaixonados pela cultura europeia, a empresa Iberia – Líneas Aéreas de España retornou com três voos semanais para Madri, capital da Espanha e considerada uma das cidades mais bonitas do mundo.

América do Sul

Principal emissor de turistas para o Brasil, a Argentina segue como um dos destinos de destaque no aeroporto durante a alta temporada de 2022. No fim de outubro, a Latam iniciou a operação Rio-Buenos Aires, após 31 meses de suspensão devido à pandemia de Covid-19. Já a partir do dia 16 de dezembro, a companhia aumenta a frequência entre as cidades com voos para o Aeroporto Internacional Ezeiza, o maior terminal internacional da Argentina.

Um dos destinos mais visitados pelos turistas brasileiros também conta com novas opções de voos, desta vez pela Gol Linhas Aéreas. A cidade de Córdoba, considerada a segunda mais importante da Argentina, passa a ter três operações semanais. Já para Rosário, conhecida pelo seu balneário, arquitetura e diversidade cultural, a empresa irá operar com três frequências por semana a partir do dia 29 de novembro. Já entre os dias 24 de dezembro e 31 de janeiro, a empresa passará a oferecer três saídas semanais diretas entre o RIOgaleão e Montevidéu, no Uruguai.

A Aerolíneas Argentinas seguirá atendendo os passageiros que desejam conhecer o país vizinho, oferecendo um total de até 31 frequências para três destinos: Buenos Aires, operando tanto para o habitual aeroporto Aeroparque quanto para Ezeiza, a partir do dia 19 de dezembro; e incluindo Córdoba e Mendoza já no dia 1º de janeiro de 2023.

Ainda para o dia 1º de janeiro, a primeira companhia aérea de baixo custo da Argentina, Flybondi, amplia sua operação no aeroporto. Até o dia 28 de fevereiro de 2023, a empresa passa de dois para três voos diários, conectando Rio de Janeiro a Buenos Aires.

Recentemente, a JetSMART, companhia aérea low cost chilena, anunciou que vai operar voos ligando o Rio de Janeiro, via RIOgaleão, às cidades de Santiago, no Chile, e Buenos Aires. As operações serão iniciadas a partir de dezembro.