Gal Costa esteve em Niterói em maio e conversou com A TRIBUNA

A cantora Gal Costa, que morreu hoje (9), esteve, em maio deste ano, em Niterói, onde fez um show, na Praia de São Francisco. Naquela ocasião, a artista concedeu uma entrevista exclusiva à repórter Raquel Morais, do jornal A TRIBUNA. Relembre como foi a conversa a seguir:

Primeira vez se apresentando em Niterói?

Não, já me apresentei outras vezes.

O que acha de Niterói? E o público de Niterói?

Cidade linda, público caloroso, como eu gosto.

O show será especial no Dia das Mães. Alguma surpresa que possa nos contar?

Nesse show eu canto uma música chamada Gabriel, que é o nome do meu filho amado. Tenho certeza que estarei ainda mais emocionada nesse dia.

Você já tinha falado que percebeu um rejuvenescimento do seu público. Continua percebendo isso?

Sim. Desde o show do álbum Recanto eu venho percebendo uma nova geração indo aos meus shows. Percebi também pelas redes sociais. Acho que quando uma música é boa, com conteúdo, agrada sempre, qualquer faixa etária. Eu fico feliz que minha voz esteja passando por novas gerações. Eu trabalho porque a música é muito importante tanto para o público quanto para minha vitalidade.

Essa é o primeiro show presencial após o início da pandemia da Covid-19?

Não. Já fizemos algumas apresentações em outras cidades.

O que está achando do atual momento do Brasil?

Tenho esperança de que dias melhores virão. A esperança move a humanidade.

O que acha dos novos nomes da MPB que tem Gal Costa como referência?

Eu acho importante e interessante devolver, retribuir, a essa nova geração. Eles bebem na minha fonte, assim como eu me influenciei por outros artistas. Em todo disco que você lança, você presta um serviço à cultura.

Você encarou uma barra pesada no final de 60, testemunhou o exílio de Caetano e Gil. Existe alguma relação com os tempos de hoje?

Eu fico preocupada, acho um absurdo as pessoas quererem a volta da ditadura. É impensável. Mas ao mesmo tempo acredito que temos uma democracia bem estabelecida. A música da nossa geração continua inspirando e acredito que a arte seja a identidade de um povo, para trazer mais sonho e lutar contra as injustiças do mundo.