Gal Costa era a maior cantora brasileira

A notícia da morte de Gal Costa foi um soco.

Elis Regina era considerada a maior cantora brasileira e disse, uma vez, que em segundo lugar estava Gal Costa. Com a morte de Elis, em janeiro de 1982, Gal assumiu, merecidamente, o posto da melhor voz feminina do Brasil.

Ao longo de ininterruptos 57 anos de intensa atividade profissional. Gal estreou em agosto de 1964, no espetáculo “Nós, por exemplo”. Com ela, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé e outros.

No mesmo ano, participou de Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova, no mesmo local e com os mesmos parceiros. Deixou Salvador para viver na casa da prima Nívea, no Rio de Janeiro, seguindo os passos de Maria Bethânia, que havia estourado como cantora no espetáculo Opinião.

A primeira gravação em disco se deu no disco de estreia de Maria Bethânia (1965): o duo Sol Negro (Caetano Veloso), seguido do primeiro compacto, com as canções Eu vim da Bahia, de Gilberto Gil, e Sim, foi você, de Caetano Veloso – ambos lançados pela RCA, que posteriormente transformou-se em BMG (atualmente Sony BMG) – gravadora à qual Gal retornaria em 1984, com o álbum Profana. No fim do ano conheceu João Gilberto pessoalmente.

Em 1968 participou do disco Tropicália ou Panis et Circencis (1968), com as canções Mamãe Coragem (Caetano Veloso e Torquato Neto), Parque Industrial (Tom Zé) e Enquanto seu lobo não vem (Caetano Veloso), além de Baby (Caetano Veloso), o primeiro grande sucesso solo, que se tornou um clássico.

Em novembro participou do IV Festival da Record defendendo a canção Divino maravilhoso (Caetano Veloso e Gilberto Gil). Lançou o primeiro disco solo, Gal Costa (1969), que além de “Baby” e “Divino maravilhoso” traz “Que pena (Ele já não gosta mais de mim)” (Jorge Benjor) e “Não identificado” (Caetano Veloso), grandes sucessos. No mesmo ano gravou o segundo disco solo, “Gal”, conhecido como o psicodélico, que traz os hits “Meu nome é Gal” (Roberto e Erasmo Carlos) e “Cinema Olympia” (Caetano Veloso), e deste disco foi gerado o espetáculo Gal!. Este disco figura até hoje como o registro mais radical já feito na história da música brasileira.

Em 1971, Gal realizou um dos shows mais importantes da música brasileira, “Fa-Tal”, dirigido por Waly Salomão e que gravado ao vivo gerou o disco que até hoje é considerado por muitos críticos como o mais importante de sua carreira, o “Fa-Tal / Gal a Todo Vapor”, que traz grandes sucessos como “Vapor barato” (Jards Macalé – Waly Salomão), “Como 2 e 2” (Caetano Veloso) e “Pérola negra” (Luiz Melodia). “Fa-tal” foi o primeiro álbum duplo da indústria fonográfica brasileira.

Em 2019, lançou show A Pele do Futuro, com direção musical de Pupillo e direção geral de Marcus Preto, que virou um CD duplo e DVD. O trabalho de ultra vanguarda surpreendeu positivamente o público e a crítica.

Gal era uma mulher na dela, recolhida. Pouco se sabia de sua vida pessoal. A cantora havia completado 57 anos de carreira e era uma das atrações do festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no final de semana anterior ao falecimento. A participação de Gal foi cancelada de última hora em razão da necessidade de recuperação da cantora após ter sido submetida a uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita.

A cantora estava em plena atividade antes do procedimento e viajava o Brasil com a turnê “As várias pontas de uma estrela”, quando interpretava grandes sucessos da MPB dos anos 1980. Além de shows próprios, Gal estava no line-up de diversos festivais de música nacionais e se programava para uma turnê na Europa.