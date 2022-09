Gabriel Sampaio e Willyam Santana vencem o Itacoatiara Big Wave 2022

O campeonato teve quebra de recorde feminino e premiação total de R$ 100 mil

Fotos: Tony D’Andrea

A organização do Itacoatiara Big Wave premiou os vencedores da edição 2022 nesta quarta-feira (21), na Cervejaria Mafia, em Itaipu. Com as maiores e melhores ondas grandes já surfadas em Itacoatiara, campeonato teve quebra de recorde feminino e premiação total de R$ 100 mil, inclusive para cinegrafistas e pilotos de jet-ski que atuaram no reboque de atletas.

Gabriel Sampaio e Willyam Santana sagraram-se campeões do Itacoatiara Big Wave 2022, descendo ondas que foram consideradas entre as maiores já surfadas no Brasil. O atleta de Niterói garantiu 26.17 pontos e o lugar mais alto do pódio na modalidade remada ao surfar ondas potentes, uma delas com seis metros, em condições extremas e adversas, na Praia de Itacoatiara. Já o sergipano Willyan Santana somou 23.59 pontos e levou o título no tow-in (quando o surfista é rebocado por um jet-ski) se destacando nas duas sessões na Laje do Shock.

Kalani Lattanzi 2º lugar na Remada na Praia de Itacoatiara



Gabriel comemorou a fase atual do surfe brasileiro e niteroiense, ele que é prata da casa ainda destacou a importância de eventos como o IBW 2022 para os surfistas.



“Estou muito feliz de participar dessa fase do surfe no Brasil, principalmente aqui em Itacoatiara. Acho que nós somos exemplo para o resto do Brasil em relação aos eventos, em relação à toda cena local. Vários filmmakers, surfistas, muita gente envolvida, e é graças a toda essa cena e todo esse suporte que conseguimos ter hoje em dia que eu estou aqui sendo campeão de um evento tão maneiro”, afirmou o campeão.

Gabriel Magalhães

O havaiano Kalani Lattanzi, que também cresceu nas ondas pesadas da praia de Itacoatiara, e o saquaremense Marcos Monteiro ficaram em 2ª e 3ª lugar, com 19.83 e 13.74 pontos, respectivamente, em disputa na única janela de remada aberta durante o campeonato. A paranaense Michaela Fregonese recebeu uma menção honrosa pela atitude e estilo que a levaram à quarta colocação na categoria entre 10 competidores. Ela ainda encarou a maior onda já surfada por uma mulher em Itacoatiara e no Brasil em todos os tempos, de cinco metros de altura.



Os também saquaremenses Valentin Neves e Lucas Chumbo completaram o pódio em disputa acirrada com excelentes performances nas duas sessões de tow-in realizadas na Laje do Shock. Eles fizeram 22.53 e 22.23 pontos, respectivamente. Campeão da modalidade, Willyam Santana fez parceria com os pilotos de jet-ski Paulo Diego Imbica e Ilan Blank.

“Eu estou muito feliz em ser o campeão do primeiro evento de tow-in do Itacoatiara Big Wave. Aquela onda é muito desafiadora. Acabei abrindo a minha cabeça, mas que bom que ela rendeu um prêmio. O evento está de parabéns. A organização foi incrível! Fez reuniões com os atletas, se preocupou com a nossa segurança, com tudo.”

Big rider Willyam

Willyam Santana



Critérios de julgamento e quadro com resultado final

Os critérios de julgamento foram o tamanho, criticidade e dificuldade da onda, além de manobras e controle, o que inclui a atitude do atleta em se colocar na parte crítica da onda em uma situação de risco a execução de manobra.



Para cada onda julgada, são atribuídas cinco notas (uma para cada juiz). A maior e a menor são descartadas, e das três restantes calcula-se a média. A nota final foi obtida pela soma das duas maiores notas, sendo que a maior é multiplicada por dois. Esse é o critério adotado pela Liga Mundial para o surf de ondas grandes. Para segurança dos atletas, o esquema logístico do IBW 2022 foi o mesmo adotado pela Liga Mundial para o surfe de ondas grandes em Nazaré.



Atletas como Lucas Fink, Ziul Andueza, Gutemberg Goulart, Victor Gioranelli e Guilherme Hillel, dentre outros nomes, se jogaram nos tubos insanos e pesados de Itacoatiara. Valentin Neves, Fabiano Passos, Daniel Rodrigues e Victor Gioranelli, Aurélio Leal e Katie McConnell também participaram do campeonato.



Resultados Tow-In na Laje do Shock

Campeão

Surfista: Willyam Santana – 23.59 pts

Pilotos Jet-Ski: Paulo Diego Imbica e Ilan Blank

Cinegrafista: Pedro Rolon



2º Lugar

Valentin Neves – 22.53 pts

Piloto Jet-Ski: Kleber Pires

Filmmaker: Pedro Rolon



3º Lugar

Lucas Chumbo – 22.23 pts

Piloto Jet-Ski: Alemão de Maresias

Filmmaker: Yunes Khader



Resultados Remada na Praia de Itacoatiara



Campeão

Gabriel Sampaio – 26.17 pts

Filmmaker: Lucca Biot



2º Lugar

Kalani Lattanzi – 19.83

FIlmmaker: Pedro Rolon



3º Lugar

Marcos Monteiro – 13.74

Filmmaker: Cesar Aiello



O Presidente da Associação de Surf de Ondas Grandes e Tow-In de Niterói e idealizador do Itacoatiara Big Wave, Alexey Wanick disse estar feliz com a noite de premiação e destacou a contribuição do evento para o esporte e divulgação da cidade.



“Foi um fechamento importante, porque consolidou Niterói como uma cidade referência de ondas grandes no Brasil, tanto na modalidade remada quanto na modalidade tow-in. Esse ano foi realizada a primeira competição em que as duas modalidades aconteceram. E são poucos os lugares do mundo onde isso acontece. Então, é gratificante poder dar essa contribuição para a cidade, poder receber atletas de ponta em Niterói que reconhecem o potencial que a cidade tem, reconhecem o projeto”, explicou.

O IBW 2022

O evento aconteceu de 1 de junho a 31 de agosto e contou com a participação de atletas da elite do surfe de ondas grandes nas modalidades remada (Praia de Itacoatiara) e tow-in (Laje do Shock). Alguns deles pegaram ondas que, possivelmente, foram as maiores já registradas em Itacoatiara e no Brasil. Nesta temporada também teve iniciativas que reforçam o compromisso socioambiental do Itacoatiara Big Wave. Surfistas plantaram 100 mudas de restinga na área do Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social para compensar as emissões da competição, que se tornou o primeiro evento neutro em carbono do município. O IBW realizou ainda a primeira clínica de tow-in de Niterói para crianças e jovens.