Gabriel Monteiro tem prisão preventiva decretada pela Justiça

A Justiça determinou a prisão preventiva do ex-vereador cassado Gabriel Monteiro. A decisão diz respeito a um processo de estupro pelo qual Monteiro é investigado e foi decretada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio.

De acordo com a denúncia, a vítima afirma que conheceu Gabriel Monteiro em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Saindo de lá, ainda segundo o relato, eles seguiram para o bairro do Joá, na Zona Sul, com destino à casa de um amigo de Gabriel. No imóvel, Gabriel Monteiro teria obrigado a vítima a manter relações sexuais com ele após ameaçá-la passando uma arma em seu rosto e agredindo-a fisicamente.

Segundo a decisão do magistrado, foi determinada ainda a apreensão de celulares e armas do acusado, que é ex-policial militar.