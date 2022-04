Gabriel Monteiro perto de cassação do mandato de vereador

O vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) pode ser cassado por causa de um processo ético-disciplinar, decidido hoje (5) pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do município. O objetivo dos parlamentares é descobrir se houve quebra de decoro parlamentar a partir das denúncias revelados pelo programa televisivo ‘Fantástco’, da TV Globo. Além disso, o ex-policial militar também responde sobre um inquérito aberto na Polícia Civil, por uma acusação de importunação sexual.

O prazo para o resultado do processo é de 90 dias, e o vereador terá direito a ampla defesa. Gabriel Monteiro tem 14 denúncias na Casa Legislativa, e é acusado de assédios moral e sexual, importunação sexual, agressões a servidores e ex-funcionários, assim como acusações de estupro e de forjar vídeos para postagem na internet. Os vídeos manipulados com uma criança carente e um morador de rua foram destacados na abertura do processo.

“Situação vexatória e desumana. São diversas denúncias e acusações. Mas a nossa representação hoje, com base no material comprobatório e vídeos, de forma unânime o Conselho de Ética resolveu abrir a representação”, disse o presidente do conselho, o vereador Alexandre Isquierdo (DEM).

Reprodução

O vereador Gabriel Monteiro estava presente no plenário no discurso de Isquierdo, e ouviu calado as acusações. Os apoiadores do parlamentar, contudo, protestaram. Na semana passada, no primeiro encontro do Conselho de Ética para discutir o caso, o parlamentar negou as acusações e se pronunciou na ocasião dizendo que a verdade “já estavam exposta nas redes sociais”.

No último domingo (3), novas denúncias do programa televisivo de acusação de estupro foram reveladas. O Ministério Público também constatou que existem provas de uma “invasão a um abrigo” por parte do ex-policial. Além disse, o MP-RJ apura em um novo inquérito se Gabriel Monteiro violou direitos da criança que aparece no vídeo.

Vida de Gabriel Monteiro na Câmara do Rio será decidida até julho

A partir de agora, o processo segue para a Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores, que analisa os requisitos formais e encaminha, em até três dias, à Comissão de Justiça e Redação. Em cinco dias, a CCJ analisa se a representação possui algum vício jurídico e, sendo aceita, retorna para a Comissão de Ética.

Na comissão, um relator será sorteado após os trâmites anteriormente citados, e assim, Gabriel Monteiro terá um prazo de até 10 dias para apresentar defesa escrita e provas. Depois de 30 dias, com possíveis 15 dias prorrogáveis, o relator dará um parecer concluindo sobre a precedência do processo ou arquivamento. Se a posição da relatoria do caso for de denúncia, a defesa do vereador tem novo prazo de cinco dias para alegações finais, e retorna a Comissão de Ética. Em nova votação, e se for favorável a denúncia, a tramitação é concluída e o processo é encaminhado de novo à Mesa Diretora, que incluirá na Ordem do Dia.

Por fim, os parlamentares da Casa Legislativa vão decidir se há ou não punição, com direito a fala dos vereadores presentes. A votação para a cassação será definida por dois terços do quórum mínimo (34 parlamentares), ou maioria absoluta.

Foto: Vereador na tribuna da Câmara do Rio – Divulgação / Câmara Municipal do Rio de Janeiro