Gabriel Monteiro: Membros da Comissão de Ética pedem varredura contra escutas

O processo que pode levar à cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro (PL) teve um novo capítulo, nesta sexta-feira (03). Os membros da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro suspeitam que pontos de escuta foram instalados, com o objetivo de monitorar a conversa dos vereadores que investigam o parlamentar.

“O Vinícius, que veio a falecer, contou que recebia orientação para investigar outros vereadores. Além disso, tem as ameaças desses supostos fãs do Gabriel Monteiro. Se recebermos ameaças ainda mais veladas, vamos acionar a polícia civil”, disse o presidente do conselho, o vereador Alexandre Isquierdo.

A defesa de Gabriel Monteiro negou que o vereador pratique algum ato de espionagem contra os colegas da Câmara.

Além disso, os integrantes da Comissão de Ética também pediram que os vereadores envolvidos no processo tenham o direito de andar com carros blindados. Segundo os parlamentares, há insegurança após a morte de Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor de Gabriel Monteiro, que prestou depoimento na semana passada, e faleceu após sofrer um acidente de carro no último final de semana. No dia que testemunhou, ele foi ao parlamento de colete à prova de balas e forte esquema de segurança.

Os vereadores também disseram que sofreram ameaças pela internet.

“Esta casa vem de um trauma grande, que foi a morte da vereadora Marielle Franco. Todo cuidado é pouco”, disse a vereadora Rosa Fernandes.