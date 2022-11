Gabriel Monteiro é transferido para presídio no Rio

Ele se diz inocente

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido nesta terça-feira (8), para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio. Ele se entregou à polícia ontem (7), em Niterói, após ter a prisão preventiva decretada em razão a um processo que ele responde por estupro.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), que afirma a entrada do ex-vereador no presídio José Frederico Marques, em Benfica, nesta manhã, após passar pelo IML, conforme o procedimento padrão.

Ontem (7), antes de se entregar na 77ª DP (Icaraí), em Niterói, Gabriel Monteiro postou em suas redes sociais um vídeo em que alega ser inocente. “Fiquei sabendo pela minha advogada que foi decretada minha prisão preventiva por um crime que eu não fui escutado na delegacia. Respeito a decisão das autoridades, por isso estou vindo aqui. Não fui conduzido pela polícia, assim que fiquei sabendo eu vim imediatamente me entregar à Justiça porque eu acredito nela e sei que minha inocência será comprovada. Não só tecnicamente, mas para todo o Brasil de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim”, disse.

Acusação

Segundo a denúncia, a vítima diz que conheceu Gabriel Monteiro em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Saindo de lá, ainda segundo o relato, eles seguiram para a casa de um amigo de Gabriel, no Joá. Foi quando o ex-parlamentar teria obrigado a vítima a manter relações sexuais com ele após ameaçá-la passando uma arma em seu rosto e agredindo-a fisicamente.