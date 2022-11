Gabriel Monteiro é levado para presídio em Bangu

O ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) foi transferido, hoje (9), do presídio José Frederico Marques, em Benfica, para o Complexo Penitenciário de Gericinó (Complexo de Bangu). Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap), ele deu entrada na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza (Bangu 8), uma das unidades do complexo.

Monteiro foi preso preventivamente na última segunda-feira (7) depois de se apresentar à 77ª Delegacia Policial (DP), em Icaraí, Niterói, região metropolitana do Rio. Ele havia sido denunciado pelo estupro de uma jovem e, por isso, responde a processo na 34ª Vara Criminal. A ação corre sob sigilo.

Ele estava em Benfica após a confirmação de sua prisão preventiva, em audiência de custódia. Na decisão, a juíza da audiência de custódia, Rachel Assad da Cunha, assinalou que o mandado de prisão contra Gabriel se encontrava dentro do prazo de validade e não ocorreu a sua revogação pela 34ª Vara Criminal.

“Assim, tem-se que se o mandado de prisão é válido e a decisão que ensejou sua expedição está inalterada, sendo vedado ao juízo da CEAC avaliar o pedido defensivo de liberdade ou substituição da prisão por outra medida, sob pena de usurpação de competência. Cabe à CEAC, portanto, avaliar tão somente a regularidade da prisão e a validade do mandado de prisão, além de determinar a apuração de eventual abuso estatal no ato prisional”. Disse a juíza.

Também foi determinada a expedição do ofício à Secretaria de Administração penitenciária (Seap) para que o ex-vereador fique acautelado em presídio que assegure sua integridade física. Na audiência, os advogados levantaram a condição de ex-policial do ex-vereador, que teria feito prisões em função e ter sofrido tentativas de homicídio. Desse modo, pediram que o acusado fosse acautelado em um presídio compatível com a sua condição de ex-PM. Bangu 8 foi a unidade escolhida.

Defesa

A reportagem não conseguiu localizar os advogados de Gabriel Monteiro e deixa o espaço aberto caso haja o interesse em se manifestarem. Antes de se entregar, o político postou em suas redes sociais um vídeo em que alega ser inocente.

“Fiquei sabendo pela minha advogada que foi decretada minha prisão preventiva por um crime que eu não fui escutado na delegacia. Respeito a decisão das autoridades, por isso estou vindo aqui. Não fui conduzido pela polícia, assim que fiquei sabendo eu vim imediatamente me entregar à Justiça porque eu acredito nela e sei que minha inocência será comprovada. Não só tecnicamente, mas para todo o Brasil de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim”, disse.

Acusação

Segundo a denúncia, a vítima diz que conheceu Gabriel Monteiro em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Saindo de lá, ainda segundo o relato, eles seguiram para a casa de um amigo de Gabriel, no Joá. Foi quando o ex-parlamentar teria obrigado a vítima a manter relações sexuais com ele após ameaçá-la passando uma arma em seu rosto e agredindo-a fisicamente.