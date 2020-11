Gabinete de crise de Búzios monta força tarefa para o combate à pandemia

Com o objetivo de intensificar as ações de combate à disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de Búzios montou um grupo integrado de fiscalização, reunindo fiscais de Saúde, Urbanismo, Posturas, Meio Ambiente, e Transporte, Guarda Municipal, Guarda Marítima Ambiental e Guarda Vida. A iniciativa é do Gabinete de Crise e visa alertar comerciantes, prestadores de serviços e população em geral, sobre as medidas em vigor na cidade em prol da segurança sanitária de todos.

O grupo já trabalha na cidade, percorrendo os diversos bairros do município, fiscalizando principalmente estabelecimentos comerciais, e serviço de transporte público. Os agentes vão conferir o cumprimento dos protocolos e decretos municipais. Durante a fiscalização, os estabelecimentos comerciais serão orientados a fixar cartazes distribuídos pelos agentes, onde deverá constar a informação do horário de funcionamento e da capacidade máxima de ocupação de cada local.

A obrigatoriedade do uso de máscara nas ruas e dentro de veículos de transporte público e estabelecimentos comerciais, o distanciamento de mesas e a regra de assentos alternados no transporte, bem como a disponibilização de álcool gel para clientes e usuários, serão observadas pelos agentes. Em caso de descumprimento das regras o comerciante ou prestador de serviço poderá ser intimado e multado em 1.500 UPFM’s, conforme Código Tributário Municipal. Todos os fiscais e agentes que participam das operações de fiscalização fizeram teste de Covid-19.