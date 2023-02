Gabigol nega que exista problema do elenco com Vítor Pereira

Técnico foi duramente criticado pelas alterações que fez durante a partida contra o Al-Hilal

FOTO: Segundo o atacante, o técnico Vítor Pereira conta com apoio do elenco rubro-negro

A derrota na semifinal do Mundial de Clubes caiu como uma bomba no Flamengo. A decepção entre os rubro-negros ficou nítida após o revés para o Al-Hilal, no Marrocos. No entanto, o atacante Gabigol rechaçou que haja qualquer problema entre o elenco e o técnico Vítor Pereira.

“Para de criar essas coisas de estar fechado. A gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui, qualquer um. A gente está com o Vítor. Torcedor vai ter a opinião dele, você vai ter a sua. A gente gosta dele, está fazendo um trabalho muito bom. Quando perde, cria-se um monte de coisa. Está chata essa coisa. Ele está aqui, foi escolhido para estar aqui. Estamos representando um clube enorme. O que importa é o Flamengo. Não tem o que falar dele. Temos um grupo maravilhoso, o Vítor tem sido maravilhoso. Nossa relação é boa, os treinos são bons. Vamos melhorar para ser campeões. É um assunto muito chato que acho que tem que ficar por aqui”, disse.

Gabigol já pregou foco na sequência da temporada.

“Amanhã, todo mundo do Flamengo tem que acordar com a camisa no corpo e trabalhar para voltar. Trabalhar para ganhar mais uma Libertadores, para ganhar a Recopa. Somos jogadores de grande nível, temos uma comissão de grande nível. O Flamengo merecia estar na final, não conseguimos e vai doer. Mas não vamos desistir”, declarou.

Incêndio no Ninho

O Flamengo se manifestou em seu perfil no Twitter na manhã de ontem lembrando os 4 anos do incêndio que ocorreu no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento da equipe. O trágico acontecimento – no dia 8 de fevereiro de 2019 – matou 10 jogadores das categorias de base do clube.

“Pra sempre por vocês”, destacou a mensagem da equipe carioca nas redes sociais.

Além das dez mortes, o incêndio deixou 16 sobreviventes. Apenas três permanecem no Flamengo: o goleiro Dyogo Alves, o volante Rayan Lucas e o zagueiro Jhonata Ventura.

O processo da tragédia segue na Justiça e sem a definição de culpados. Houve acordo do Flamengo com a família de quase todas as vítimas – só não há definição em relação aos responsáveis do goleiro Christian, que mantêm uma ação.