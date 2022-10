Gabigol marca e Flamengo é tricampeão da Libertadores 

A América é do Flamengo O Rubro-Negro carioca venceu o Athletico Paranaense na grande final da Libertadores 2022, na tarde deste sábado (29), pelo placar de 1 a 0 e garantiu seu terceiro título continental.

Em jogo disputado no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador), o gol foi marcado por Gabigol, que se tornou o maior artilheiro brasileiro em Libertadores, com 29 gols, e o maior goleador em finais, com quatro, tendo marcado na terceira consecutiva.

Os primeiros 45 minutos do confronto tiveram um grande equilíbrio, com o Athletico Paranaense marcando forte no campo de ataque, e até assustando mais, em chute de Vitinho, que Santos defendeu e de Alex Santana, que arriscou um voleio e mandou para fora.

O Flamengo não havia tido uma grande oportunidade e já havia perdido o lateral-esquerdo Filipe Luís, machucado, até a entrada dura de Pedro Henrique em Ayrton Lucas, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, desequilibrando o final da etapa.

Isso deu a Gabigol os espaços que ele precisava e em uma dessas oportunidades surgiu o gol de Gabigol em tabela bem tramada por Éverton Ribeiro e Rodinei que o camisa 9 escorou para o fundo das redes.

Já o segundo tempo, menos quente do que se esperava, Felipão fez diversas alterações para tentar igualar, mas com um jogador a menos dificultava as tentativas do Furacão.

Com isso, o Flamengo administrou o resultado e buscou oportunidades no contra-ataque.

No fim, apesar da dramaticidade, o placar terminou 1 a 0 mesmo.

Agora, o time de Dorival Júnior inicia o planejamento para disputar do Mundial de Clubes, ainda sem data e local a ser disputado, mas com um rival bem conhecido: o Real Madrid, de Vinícius Júnior, que deu seus primeiros chutes na bola na Gávea.