Gabigol confirma que fica no Flamengo “Se é para o bem da nação, eu fico”

O Flamengo acertou junto a Inter de Milão a compra do atacante Gabigol. Emprestado ao clube carioca em 2019, o jogador de 23 anos chega em definitivo desta vez.

O time italiano já demonstrava interesse na venda de Gabriel, mas os valores eram um entrave. Depois de uma longa novela, o vice de futebol Marcos Braz, que foi à Itália resolver a situação, enfim chegou a um acordo com os dirigentes Nerazzurri pela compra.

O Rubro-Negro aceitou pagar um pouco mais além dos 16 milhões de euros, cerca de R$ 74 milhões, acordados entre as partes para fechar com o atleta, de acordo com o Uol.

Pelo Flamengo, Gabigol foi fundamental para a conquista da Libertadores e do Brasileiro, atingindo a marca de 43 gols em 59 partidas. Nas redes sociais, o camisa 9 postou um vídeo confirmando o negócio e dizendo que: “se é para o bem da nação, eu fico”.

