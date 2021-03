Gabigol é detido em festa e pode responder por crime contra a saúde pública

O craque rubro-negro Gabriel Barbosa, o Gabi Gol, de 24 anos, foi flagrado pela Polícia Civil de São Paulo em uma festa clandestina dentro de um cassino ilegal no bairro da Vila Olímpia, na capital paulista, na madrugada de hoje (14). O atleta foi encaminhado para a delegacia e pode responder por crime contra a saúde pública. O jogador foi liberado e deve se reapresentar amanhã (15) ao Flamengo, enquanto responde às acusações em liberdade.

Além de Gabo Gol, outras 200 pessoas estavam na festa, entre eles MC Gui. Assim como o jogador do Flamengo, todos que estavam no local vão responder pelos crimes contra a saúde pública e jogo de azar.

Taça Guanabara

Em campo, o Flamengo faz o clássico contra o Fluminense no início da noite de hoje (14), a partir das 18h, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca de 2021. Os dois times ainda não estão atuando com suas equipes principais. Assim, Rubro-Negro e Tricolor devem entrar em campo com escalações alternativas, mesclando jogadores da base com nomes mais experientes que não vinham atuando como titular na temporada passada.