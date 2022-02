Gabigol depõe no TJD-RJ, e afirma que ouviu ofensa racista

O camisa 9 do Flamengo, Gabigol, foi no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro para depor no caso de racismo no Fla-Flu da sexta rodada. O atacante revelou que ouviu injúrias raciais por parte da torcida do Fluminense, enquanto descia para o vestiário, no fim do primeiro tempo.

Inicialmente, o TJD-RJ disse que apesar do vídeo divulgado pela jornalista Isabelle Costa, do canal “s1 live”, onde é possível ouvir a palavra “macaco”, o caso não tinha provas concretas. No entanto, após um pedido do Fluminense, mandante no clássico do dia 6 de fevereiro, uma audiência foi marcada para apurar os casos. O relator Rafael Lira, destacou a gravidade das acusações, assim como urgência pára uma resolução.

– Considerando a gravidade dos fatos narrados neste processo administrativo, intime-se com urgência o interessado Fluminense F.C. para, querendo, ter vista e se manifestar sobre os documentos trazidos pelo C.R. Flamengo; Ato contínuo, sem prejuízo, considerando o caráter subjetivo da demanda, determino a intimação do atleta Gabriel Barbosa, do C.R. Flamengo, na qualidade de vítima do suposto ato infracional, para prestar depoimento neste tribunal. – declarou o relator.

Logo depois do depoimento, Gabigol se pronunciou novamente nas redes sociais, com uma foto do punho cerrado, movimento dos Panteras Negras norte-americanos e símbolo do movimento antirracista. Além disso, o atacante escreveu a seguinte legenda:

Não vão nos calar 🖤✊🏿 pic.twitter.com/DuzFEuA6cI — Gabi (@gabigol) February 18, 2022

“Não vão nos calar”. Gabigol, em post no Twitter.

Gabigol juntamente com o restante do elenco, se preparam para o confronto contra o Atlético-MG neste domingo (20), pela Supercopa do Brasil, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.