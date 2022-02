Fuzileiros de Niterói vão atender em hospital de campanha em Petrópolis

A Marinha do Brasil montou um hospital de campanha para atender vítimas de Petrópolis, no pátio do Sesi/Senai, no Bingen, e conta com seis tendas onde são feitos os atendimentos. A unidade irá funcionar durante 24 horas para emergências.

O atendimento é feito pelo Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais especializado em desastres que fazem parte do efetivo da Ilha das Flores, em Niterói. Além de atendimento de urgência, com a estabilização de pacientes e transferência para hospitais, é feito atendimento clínico ambulatorial para as vítimas das chuvas, com farmácia, ortopedia, pequenos procedimentos como curativos, além de emergência odontológica.

Duas ambulâncias também foram disponibilizadas pela Marinha para atuar na remoção de pacientes.