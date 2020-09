Fuzil é apreendido na Amendoeira

Policiais do 7º Batalhão (São Gonçalo), apreenderam hoje (10) um fuzil 556 próximo a Comunidade da Alma, no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo. Os policiais realizavam uma ação de repressão a roubos de cargas na região quando se depararam com um grupo de suspeitos. De acordo com os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) responsáveis pela ocorrência, os criminosos fugiram adentrando a comunidade atirando contra os agentes. Houve confronto e buscas foram realizadas na área, porém os criminosos não foram encontrados. Somente a arma de grande poder de destruição com cinco munições intactas. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).