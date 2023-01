Fuzil é apreendido durante operação em São Gonçalo

Um fuzil foi apreendido, na manhã de hoje (4), durante operação realizada pela Polícia Militar em várias comunidades de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com os agentes, o armamento foi encontrado na localidade do Morro do Castro, perto da divisa com Niterói.

Militares do 7º BPM (São Gonçalo) estão atuando, além do Morro do Castro, nas comunidades do Zumbi, Coreia e Rua da Feira, que ficam em outros pontos da cidade. No Morro do Castro também houve apreensão de drogas, ainda a serem contabilizadas. Não há relatos de presos. Boletim de ocorrência foi registrado pela 73ª DP (Neves).