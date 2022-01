Futebol solidário reúne craques do Tetra no próximo sábado no Caio Martins

O “Encontro de Titãs do Tetra Solidário” vai colocar frente a frente Romário e Ricardo Rocha, o Baixinho contra o Xerife, uma dupla de respeito que esteve na delegação que trouxe o tetracampeonato para o Brasil na Copa do Mundo de 1994, nos EUA. A partida, idealizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, acontecerá no próximo sábado (8), às 9h, no Estádio Caio Martins, em Niterói, e vai arrecadar alimentos para doação como forma de ingresso para quem quiser assistir ao jogo.

Além da dupla do Tetra, outros ex-jogadores que fizeram sucesso nos gramados, como Djalminha, Mauro Galvão, Alexandre Torres, Rafinha e Léo Moura, já confirmaram presença. Quem quiser ir ao Caio Martins para assistir à partida deve levar 2 kg de alimentos não perecíveis, além do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Estarão disponíveis cerca de 2 mil lugares. Um dos principais diferenciais da partida será a localização onde o público poderá ver o jogo: à beira do campo, bem pertinho dos ídolos.

O Encontro de Titãs do Tetra Solidário tem apoio do RioSolidario, que vai cuidar do armazenamento e posterior distribuição dos alimentos.