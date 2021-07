‘Furto de carne’: O novo crime da moda em Niterói

Em Niterói, existe um fenômeno no mínimo curioso: os crimes do momento. Recentemente, o município vivenciou a moda dos “furtos de cabos” e, posteriormente, a moda dos “furtos de bueiros”. Sendo estes últimos motivo de operação policial, realizada na sexta-feira (2), em ferros velhos na região central da cidade. Atualmente, o momento é dos “furtos de carne”.

Em menos de uma semana, dois casos diferentes foram registrados, em um mesmo supermercado, localizado na Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói. O último registro aconteceu na noite dessa segunda-feira (5), quando um homem foi preso em flagrante, tentando furtar três pedaços de contra filé e duas peças de picanha do estabelecimento.

A ação dos seguranças do supermercado foi rápida, imobilizando o homem, que tem 33 anos de idade. Os profissionais do estabelecimento acionaram policiais do 12º BPM (Niterói), que foram ao local e flagraram o suspeito com as peças furtadas. O homem e o material foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), que fez o registro da ocorrência.

Na distrital, os policiais descobriram que o acusado não é “marinheiro de primeira viagem”. O homem possui oito anotações criminais, sendo sete delas por crime de furto e outra por roubo. Cabe ressaltar que, segundo a PM, ele não é ligado a facções criminosas. A distrital acabou confirmando a prisão em flagrante.

O caso não foi uma exceção. O final de semana de um homem, de 47 anos, prometia ser regado a carnes como alcatra e contrafilé, além de muito bacalhau. No entanto, o “festeiro” pretendia não pagar pelos itens, e tentou furtá-los do mesmo supermercado, que pertence a uma grande rede com atuação no Rio de Janeiro. A Polícia Militar Foi acionada e conseguiu evitar o prejuízo ao estabelecimento.

De acordo com informações do 12º BPM, uma equipe foi acionada, via 190, na noite de quinta-feira (1º), por seguranças do supermercado que haviam acabado de deter o suspeito. Chegando ao estabelecimento, os policiais comprovaram o fato e apreenderam, com o homem, todo o material que ele tentava levar do mercado.

Ainda segundo os agentes, foram encontradas uma peça de alcatra, dois pedaços de contrafilé, um saco de batata pré cozida, uma garrafa de azeite, uma bandeja de bacalhau e 1 quilo de bolinho de bacalhau. O material, prova de crime, acabou sendo apreendido. O homem foi preso em flagrante por furto e o caso também foi registrado pela 76ª DP. A reportagem tenta contato com a rede de supermercados.