Furto de bicicleta elétrica é impedido pela polícia na Praia de Icaraí

Uma tentativa de furto de uma bicicleta elétrica foi frustrada por policiais da operação Segurança Presente, nessa quinta-feira (18), em plena Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói. O local é um dos pontos turísticos mais frequentados da cidade. Ainda assim, o acusado tentou cometer o crime, mesmo com intenso movimento de pessoas e na presença dos agentes. Acabou preso.

Segundo informações da operação, agentes que estavam em patrulhamento pela localidade estranharam quando um homem montou na bicicleta e tentou sair pedalando. No entanto, poucos metros à frente, ele parou porque as rodas travaram. Dessa forma, o suspeito começou a arrastar o veículo.

Ao notar a movimentação, os policiais do Segurança Presente fizeram a abordagem e questionaram o que o acusado faria com a bike. O homem admitiu, em diálogo informar, que tinha a intenção de furtar a bicicleta porque estava “devendo á boca de fumo” da comunidade do Novo México, que fica ás margens da Rodovia RJ-104, em São Gonçalo.

Populares ajudaram os agentes a encontrar a verdadeira dona da bicicleta. Aos policiais, a jovem confirmou ser a proprietária e que estacionou na via, altura da Rua Lopes Trovão, com as rodas travadas, para jogar vôlei na areia. O acusado foi identificado, tem 25 anos, e foi autuado em flagrante por tentativa de furto. Ele foi encaminhado á 76ª DP (Niterói), que registrou o caso.