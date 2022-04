Furgão tomba na Ponte Rio-Niterói

O tombamento de um furgão interditou parte da pista sentido Niterói da Ponte Rio-Niterói, na altura do Vão Central, na tarde de hoje (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12h10.

Segundo os agentes, o utilitário, modelo Peugeot Boxer, trafegava pela terceira faixa quando tombou na pista. Foi necessário interditar parcialmente o trânsito para remoção do automóvel.

Segundo informações da concessionária Ecoponte, às 12h42 a travessia no sentido Niterói estava sendo feita em 26 minutos por conta do acidente. Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre feridos. O trânsito no sentido Rio de Janeiro não foi afetado.