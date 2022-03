Fundação Nacional de Artes lança editais para avaliadores e instrutores

A Fundação Nacional de Artes(Funarte) lança duas chamadas públicas para credenciamento e futura contratação, nesta segunda-feira (21). Um dos editais destina-se a credenciar profissionais para atividades de comissão julgadora; o outro, para profissionais que vão ministrar cursos, oficinas e ações afins. Com alcance nacional, a iniciativa é considerada inédita na trajetória da instituição. As inscrições serão gratuitas.

O chamamento para comissão julgadora tem como objetivo a contratação de serviços de “análise e julgamento presenciais e/ou virtuais de projetos, propostas e/ou produtos artísticos e culturais, conforme demanda”, relacionados a circo, dança, teatro, artes visuais, música, artes integradas, memória e acervo. Cada credenciado receberá R$ 5 mil por trabalho concluído. O pagamento independe da quantidade de projetos avaliados.

Já com a outra chamada, a Funarte visa a credenciar profissionais para ministrar atividades de capacitação, qualificação e formação, nas mesmas áreas, incluindo conservação e preservação fotográfica. As ações podem ser práticas ou teóricas, on-line ou presenciais, nas dependências da Funarte ou fora dela. Os profissionais contratados para palestras, seminários ou conferências receberão R$ 2.500,00 por trabalho. Para cursos de curta duração, oficinas ou treinamentos, a remuneração será de R$ 200,00 por hora/aula.

Poderão se inscrever nesses editais “pessoas físicas, maiores de 18 anos, que residam no território nacional e tenham atuação comprovada nas áreas de seu interesse, de acordo com os termos de cada edital”.

As inscrições já poderão ser realizadas a partir das 9h01 do dia 22 de março de 2022, até às 17h59, do dia 6 de maio do ano corrente, por meio de formulários on-line. Os documentos referentes aos editais serão disponibilizados no site da Funarte e nas páginas específicas para cada chamamento, no endereço: https://www.gov.br/funarte/pt-br/editais/2022