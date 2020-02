Fundação Municipal de Saúde de Niterói abre concurso com mais de quatrocentas vagas

Conforme A TRIBUNA antecipou na sua edição de 04 de dezembro de 2019, estão abertas as inscrições do Concurso Público para provimento do quadro permanente da Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMSN), que será aplicado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da UFF (COSEAC). São mais de quatrocentas vagas para cargos de nível fundamental, médio, médio-técnico e superior. Os vencimentos variam entre R$ 1.045,35 e R$ 2.083,06. A inscrição já está aberta e será realizada exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.coseac.uff.br/concursos/pmm/fms/2019, até as 12h de 19 de fevereiro de 2020. Este concurso será realizado em uma única etapa de prova objetiva, que ocorrerá dia 22 de março de 2020 e terá início às 13h.

Os valores das taxas de inscrição são: R$50,00 (fundamental), R$ 70,00 (médio e técnico) e R$100,00 (superior). A taxa de inscrição deverá ser será paga em qualquer agência bancária ou correspondentes. Poderá ser concedida isenção do pagamento ao candidato que estiver inscrito no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, e que seja membro de família de baixa renda. O pedido deverá ser feito das 12h do dia 29 de janeiro de 2020 até as 12h do dia 31 de janeiro de 2020 e o resultado preliminar dos candidatos contemplados será divulgado no dia 5 de fevereiro de 2020, a partir das 14h, no endereço eletrônico do concurso.

As provas serão de Língua Portuguesa, Sistema Único de Saúde – SUS e Conhecimentos Específicos, sendo que esses variam de acordo com o nível e o cargo do candidato, conforme disposto no edital. Não será permitido, em qualquer hipótese, o ingresso no local de prova após o horário fixado. No dia da prova, o candidato deverá estar munido apenas de caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta na cor azul ou preta, documento oficial de identidade informado na inscrição e, preferencialmente, e cartão de confirmação de inscrição. Não serão aceitos documentos digitais apresentados eletronicamente.

A classificação dentro do número de vagas ofertadas não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas a expectativa de ser nomeado segundo a ordem classificatória, ficando a concretização desse ato condicionada à oportunidade e à conveniência da Administração. A FMSN se reserva o direito de nomear os classificados por etapas que atendam às necessidades do Órgão, observada a classificação final e a validade do concurso. Os candidatos não eliminados e classificados fora do número de vagas formarão um cadastro de reserva durante a validade do concurso e no caso de surgimento de novas vagas, poderão ser convocados pela FMSM.

O gabarito preliminar das provas será divulgado no dia 22 de março de 2020, após a realização das provas, na página oficial do concurso. Qualquer pessoa poderá solicitar revisão do gabarito ou da formulação das questões até as 18h do dia 23 de março de 2020, por meio de formulário próprio, disponibilizado pela COSEAC. Não será aceita solicitação de revisão fora da data, do horário e dos procedimentos estabelecidos pelo edital. No dia 2 de abril de 2020 será divulgado o resultado preliminar da prova, o gabarito final, a imagem dos cartões-resposta e o resultado dos recursos impetrados. O candidato poderá solicitar a revisão da pontuação da sua prova no dia 3 de abril de 2020, das 10 até 16h. O resultado final será divulgado para todos os cargos no dia 7 de abril de 2020, no endereço eletrônico do concurso.

