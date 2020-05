Fundação Municipal de Educação de Niterói é alvo de operação policial

A Fundação Municipal de Educação de Niterói (FMEN) está sendo alvo, na manhã dessa segunda-feira (25) de uma operação realizada pela Polícia Civil e Ministério Público (MP), denominada Assepsia, que apura fraude na compra produtos, na ordem de R$ 300 mil, para aquisição de álcool em gel e sabonete líquido no combate ao coronavírus. Os insumos não foram entregues.

A sede da fundação foi alvo de cumprimento de Mandados de Buscas e Apreensão e vários endereços foram visitados pelos agentes. dos endereços vasculhados. A força-tarefa encontrou indícios de que a fundação direcionou a licitação para duas empresas. As firmas receberam o pagamento, mas não forneceram o material, cerca de 20 mil litros de cada produto.

Participam da operação agentes do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil e do Grupo de Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP. A Secretaria-Geral de Controle Externo (SGE) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) apoia a operação.

Os mandados foram expedidos pela Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado do Tribunal de Justiça do RJ. Um dos conduzidos para prestar depoimentos na Cidade da Polícia foi o ex-presidente da FME, Bruno Ribeiro e outros empresários. Segundo o MP, a investigação deve prosseguir visando identificar, ainda, outras contratações irregulares entre o Poder Público Municipal e as pessoas físicas e jurídicas apontadas no inquérito, que giram em torno de um milhão e seiscentos mil reais”.



